VIDEO | Kalle Rovanperä sai esmakordselt Toyotat testida lumes: õppida on veel palju

"WRC-masinal on surujõudu ja võimsust ikka rohkem," võrdles Rovanperä Toyotat R5-autodega, millega ta viimased aastad kihutanud on. "Auto käitub teistmoodi, seega palju on veel õppida. Kõik tundub hetkel aga hästi minevat."

Rovanperä sai lumistes oludes testida kolmapäeval Soome metsavahelistel kruusateedel. Soomlane tõdes, et loodab augustis toimuval Soome rallil, mis sõidetakse sarnastel teedel, teha korraliku esituse.

"Tänavu oli näha, et poodiumikohale oli tung suur. Esikolmiku mehed olid omavahel väga võrdsed," vahendas Rallit.fi ralliässa sõnu. "Mul läheb veel aega, et õppida, kuidas terve nädalavahetus hästi ja stabiilselt sõita. Eriti uue autoga tuleb kindlasti ralli ajal ootamatuseid ette. Loodetavasti suudan Soomes heas vormis olla."

Järgmine autoralli MM-sarja hooaeg algab veidi enam kui kuu pärast, kui Monte Carlo etapp sõidetakse 23. - 26. jaanuarini.