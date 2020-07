VIDEO | Kalle Rovanperä alustas valmistumist Eesti MM-ralliks

Delfi Sport RUS

Kalle Rovanperä Toyota Yaris WRC roolis. Foto: REUTERS/SCANPIX

Nüüd, kui on kindel, et autoralli MM-sari jätkub septembri alguses Eestis, saavad võistkonnad keskenduda just Otepää ümbruse teede jaoks valmistumiseks.