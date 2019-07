VIDEO | JÕHKER! Hayden Paddon avaldas uued kaadrid Soomes tehtud avariist

Fordi katsetamine lõppes ootamatult võsas. Videost on näha, et rajal olnud väike kivi lööb auto sõidutrajektoorilt välja ning seejärel ei olnud uusmeremaalasel enam midagi teha - kuuenda käigu peal oli auto kiirus nii suur, et avariist enam pääsu ei olnud.

Paddoni testimise video (avarii alates 1.28):





Kuigi nii Paddoni kui kaardiugeja John Kennardiga on kõik korras, sai auto nii suuri kahjustusi, et seda ei ole võimalik Soome ralliks sõidukorda putitada - seetõttu jääb Paddonil oma WRC hooaja esimene ralli sõitmata.

"Pärast avariid mõtlesin endamisi: mida oleksin teisiti teinud?" rääkis Paddon Autospordile. "Vastus on sealjuures: mitte midagi. See on üks asi, millega on väga keeruline leppida. Tegu oli kurviga, mida võetakse sisuliselt täisgaasiga, aga sellele lähenetakse pimesi, sest enne seda on väike nukk. Sõitsime seda täpselt sama sõidujoonega, millega olime seda eelnevalt läbinud, kivi lihtsalt oli seal ees. Sellise kiiruse juures on juba pool meetrit saatuslik."

Soome ralli peetakse neljapäevast pühapäevani.