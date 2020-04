View this post on Instagram

@martinjarveoja tackles the t-shirt handstand challenge with a winter twist ❄️. Who wants to give it a go? 🔜 Make sure you keep an eye out for our next contender 👁 #stayhomethinkmotorsport #BeatTheBoredom #KeepTheRacingLine . . . #handstandtshirtchallenge #tshirtchallenge #handstandchallenge #HMSGOfficial #WRCLive #GameOn #alpinestars #shellmotorsport #stilo #2019champions #newseason #battle #i20CoupeWRC #i20 #instagood #rallying #rally #motorsport #instavideo #instadaily #instalikes