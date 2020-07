VIDEO JA FOTOD | WRC-etapi toimumine Eestis sai ametliku kinnituse!

Täna toimunud valitsuse ja rallikorraldajate pressikonverentsil avalikustati, et WRC-etapp toimub Lõuna-Eestis 4.-6. septembril. Ralli Eestile usaldamisega saab meie riigist 33. riik, kes on sellise au osaliseks saanud. Kokku sõidetakse 232 kilomeetrit võistlustrassi.

Urmo Aava: "See on unistuse täitumine. Seda energiat, mida me oleme korraldajatena kandnud, on vilja kandnud. Kui me läheme välismaale, on jäänud tava, et oleme väiksed. Ma arvan, et see on meie tugevus. Ma olen kindel, et kui me teeme selle ürituse ära, siis meie reaalsus muutub. See muutub sedasi, et Eestist saab maailma parim korraldaja."

Eesti rahandusminister Martin Helme rõhutas tulevase tipptasemel ürituse kasusid Eestile." Õnnitleme korraldajaid selle tohutult suure eeltöö eest. Sport tekitab inimestes alati väga palju häid emotsioone. Samas tekitab ka riigieelarves ka tulu. Soome võrdlus näitab, et neile tõi sarnane üritus 20 miljonit eurot tulu."

Autoralli MM-sarja korraldajad avalikustasid tänavuse võistluskalendri, mille kohaselt järgnevad Eesti MM-rallile Türgi (24.-27. september), Saksamaa (15.-18. oktoober), Sardiinia (29. oktoober-1. november) ja Jaapani (19.-22. november) etapid. WRC sõnul jätkuvad veel ka läbirääkimised Belgia ralli pidamiseks.

Martin Helme:" Vaatajaid võib olla võimalik hajutada ka kilomeetrite või päevade kaupa."

Urmo Aava:" Me lähtume sellest, et septembris piiranguid pole. Me peame samas olema valmis seda korraldama mitte ühegi pealtvaatajaga. Kõik peavad tegema koostööd, et me oleksime suutelised liikuma 15 000 pealtvaatajalt nullini. Me peame ka vastupidi olema võimelised liikuma. Keegi meist ei sea piiranguid mõnu pärast."

Jüri Ratas: "Keegi ei tee inimeste ligipääsu piiranguid lõbu pärast. Me arutame järgmisel nädalal üritusi, kus on 500 pealtvaatajat sees, 1000 väljas. Septembri kohta me ei oska veel hinnanguid teha. Me kindlasti vaatame nendele piirangutele augustis uuesti otsa."

Martin Helme:" Esialgse investeeringu miljon eurot oleme saanud juba tagasi. Arvutuste järgi tuleb kogu korralduslik kasu meile kas nulliring või natukene enam."

Hõbe:" Meil on selle aasta nimitoetaja puudu. Me otsime strateegilist toetajat, kelle DNA ja väärtused ühtivad kõikide teiste toetajatega. Me tahame tänada eelmiste aastate toetajaid. Shell Helix kahjuks ei jätka meiega, sest WRC-l on enda õlitoetaja olemas."

Martin Helme:" Ma arvan, et selliste ürituste puhul on oluline ka julgus. Iga eduka ettevõtmise taga on 80% eeltööd. Eriti praeguses maailmas, kus inimeste võimalused ja julgus rännata on palju väiksem kui varem. Me suudame aga oma potentsiaali sellise üritusega ära kasutada."

Tarmo Hõbe:" Neli aastat tagasi me hakkasime tänase eesmärgi nimel liikuma. Me olime valmis, et see juhtub kahe või kolme aasta pärast, aga läks paremini. Siit nüüd töö hakkab ja kahe kuuga teeme selle aasta parima etapi maailmas."

Tõnis Lukas:" Kui me midagi väga tahame, siis selle me saame. Õnn naeratas. Me taotlesime sama etappi paari aasta pärast. Me pole peale Moskva olümpiamänge nii suure jälgijaskonnaga üritust korraldanud. Siis me olime küll orjastatud, enam mitte."

WRC promootor:" Eelmise aasta rallide ülekanded ulatusid kuni 66 miljoni silmapaarini, Eesti ei saa olema erand."

Ratas:" See on kindlasti ajalooline hetk. Eestis toimub autoralli maailmameistrivõistluste etapp 4.-6. septembrini!"

