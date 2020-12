VIDEO | Hyundai testib juba Monte Carlo ralliks: täna Tänak, homme Neuville, neljapäeval Sordo

Breen sõitis Hyundai WRC autoga tänavu vaid Rootsi ja Eesti etapil, lõpetades esimese kuuenda ja teise Tänaku järel teisena.

Hyundai tiimipealiku Andrea Adamo sõnul näitas Breen sel aastal, et väärib MM-sarjas pikemat programmi.

"Tema eelmisel aastal Soomes rooli panek oli põhimõtteliselt nagu "välk selgest taevast". Ta tegi seal imelise ralli. Tal läks Suurbritannias kehvasti ning ma ütlesin talle: "Nüüd saad sa sel aastal kolmanda võimaluse Rootsis. Seal läks tal nii ja naa, aga näiteks Eestis oli ta imeline. Seega ma arvan, et ta väärib seda juba ka seetõttu, et ta nõustus Hyundaiga tegema kaasa ka teisi asju: ta tegi ERC rallit, arendas rehve, testis, oli keskendunud ning alati meie jaoks olemas," vahendab DirtFish.com Adamo sõnu. "Ma pole seda veel kinnitanud, aga ma ütleks, et antud juhul oleks see teenitud."

Portaal küsis ka Breeni kommentaari, kes vastas, et "ei tea midagi". "Meil on olnud mõned arutelud Andrea ja tiimi mänedžeri Alain Penasse'iga, aga hetkel pole midagi teatada. Muidugi ma tahaksin jääda ning järgmisel aastal uuesti autosse istuda. Tiimis on hea fiiling ning auto on fantastiline. Oleks suurepärane, kui saaksin aidata Hyundai Motorsportil jahtida kolmandat maailmameistritiitlit," lausus iirlane.

Hispaanlane Dani Sordo, kes on Hyundais olnud alates 2014. aastast, kui tiim WRC-ga taasliitus, ütles DirtFishile, et miski pole veel kindel, kuid ta loodab Adamoga lähiajal kokkuleppele jõuda.

Hispaania ajaleht AS kirjutab, et Sordo alustab neljapäeval juba ettevalmistust Monte Carlo ralliks, kuid pole teada, kes jätkab Sordo kaardilugejana, sest tema pikaaegne koostöö Carlos del Barrioga sai selle hooajaga läbi. AS ei välista, et kuigi Del Barrio sõidab järgmisel aastal paraguailase Fabrizio Zaldivari kõrval, teeb ta Sordoga veel Monte Carlo kaasa.

Ajaleht AS usub, et Sordo käsutusse antakse kolmas Hyundai Monte Carlos, Horvaatias, Portugalis, Itaalias, Tšiilis, Hispaanias ja Jaapanis ning Breenile jäävad Rootsi, Eesti, Soome ja Suurbritannia. Küsimärgi all olevat veel Keenia ralli, mida kumbki pole oma elus sõitnud.