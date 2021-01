VIDEO | Gus Greensmithi Monte Carlo ralli eelne test lõppes kraavis

M-Spordi meeskonna mänedžer Richard Millener ei teinud Greensmithile avarii tõttu suuri etteheiteid.

"Sellepärast testimegi. Olukord (avarii) ei olnud iseenesest midagi märkimisväärset. Muidugi oli pettumus, et ta kaotas seetõttu tund aega, kuid ta ei pea sellepärast end tagant piitsutama," sõnas Millener DirtFishile.

"Tahtsime, et Gus saaks uute (Pirelli) rehvidega kogemusi ja seda ta ka sai. Monte Carlo ralli on selle hooaja üks raskemaid võistlusi ja ilmaennustuse kohaselt on tänavune võistlus taas väga suuri väljakutseid pakkuv," lisas Millener.

Allolevast videost on näha (alates 1.45), kuidas Greensmithi autot üritatakse teeservele tagasi saada:



Monte Carlo ralli peetakse sel nädalavahetusel.