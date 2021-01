VIDEO | Esmakordselt rallit sõitnud vormeliäss kiitis WRC sõitjaid: neil on terasest munad

Alpine'i F1 võistkonda kuuluv Ocon tegi Monte Carlo ralli esimesel võistluspäeval võistlusväliselt kaasa mõlemad kavas olnud kiiruskatsed. Prantslase käsutuses oli Alpine A110S masin.

"See oli väga lõbus. Nautisin väga neid teid," kirjeldas Ocon Motorsporti vahendusel uut kogemust. "See oli mu esimene samm rallis, ja polnud kõige lihtsam koht, kus startida. Mida rohkem sõitsin, seda mugavamalt ennast tundsin."

"Pidamine vahetub pidevalt. See oli väga erinev võrreldes sellega, mida varasemalt olin kogenud," tõdes Ocon. "Kaardilugejat tuleb kuulata, mis pole üldsegi lihtne. Pean tegema asju õigel ajal ning ühele kurvile keskendudes kuulen juba, mis järgmisena ees ootab."

Mida arvab Ocon rallidebüüdi järel WRC sõitjatest? "Kangelased! Mida muud ma öelda saan? Olen varasemalt kiiruskatseid jälginud ja sõit näeb väga kiire välja. Kui vaadata Sebastien Ogier'd, siis tundub kõik kontrolli all olevat. Kui aga ise sõidad, on tee palju kitsam ning keerulisem. Võin kinnitada, et see on väga keeruline," tõdes Ocon. "Müts maha rallimeeste ees. Neil on terasest munad."