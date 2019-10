VIDEO | Citroen kopeerib Toyotat? Kataloonia ralliks testitakse uut aerodünaamikapaketti

Sel hooajal on Citroen asfaldil raskustel olnud, aga Ogier loodab, et Kataloonias ollakse konkurentsis.

"Saksamaa rallil olime tipust kaugel, seega on need testid väga olulised. Vajame igat väikest edasiminekut, et olukorda parandada. Meil on mõned head ideed. Need võivad meid taas tippu aidata," rääkis Ogier pärast Walesi rallit.

Eile ja täna ilmunud videokaadrid näitavad, et Citroen on aerodünaamikas eeskuju võtnud Toyotalt, muudetud on nii esiosa tiivakesi kui ka tagaspoilerit. Osade fännide arvates on Citroen Toyotat lausa kopeerinud. Samas tuleb märkida, et Toyota pidi pärast konkurentide kaebusi oma tagatiiba tagasihoidlikumaks muutma.



Video Ogier' testist:



Ogier jääb enne hooaja viimaseid etappe Tänakust maha 28 punktiga, kolmandal kohal olev Thierry Neuville (Hyundai) kaotab eestlasele 41 punktiga.