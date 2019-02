VIDEO | Avaldati järjekordne video, mis jäi Ott Tänakust valminud filmist välja

Seekord avaldasid filmitegijad järjekordse klipi, mis filmi ei mahtunud. Nüüd toodi välja video Portugali rallilt, kus Tänakul tuli koos teiste Toyota sõitjatega jagada portsu kaupa autogramme.

Filmitegijad on antud video kohta tõdenud, et rallisõitjad on nagu tõelised rokkstaarid. Nagu sõnas Tänaku toonane tiimikaaslane Esapekka Lappi, siis tol päeval tuli neil autogramm anda 600 kaardi peale.