VIDEO | Autosport avalikustas pardakaamera video Paddoni suurest avariist

Videost on näha, et rajal olnud väike kivi lööb auto sõidutrajektoorilt välja ning seejärel ei olnud uusmeremaalasel enam midagi teha - kuuenda käigu peal oli auto kiirus nii suur, et avariist enam pääsu ei olnud.

Kuigi nii Paddoni kui kaardiugeja John Kennardiga on kõik korras, sai auto nii suuri kahjustusi, et seda ei ole võimalik Soome ralliks sõidukorda putitada - seetõttu jääb Paddonil oma WRC hooaja esimene ralli sõitmata.

"Pärast avariid mõtlesin endamisi: mida oleksin teisiti teinud?" rääkis Paddon Autospordile. "Vastus on sealjuures: mitte midagi. See on üks asi, millega on väga keeruline leppida. Tegu oli kurviga, mida võetakse sisuliselt täisgaasiga, aga sellele lähenetakse pimesi, sest enne seda on väike nukk. Sõitsime seda täpselt sama sõidujoonega, millega olime seda eelnevalt läbinud, kivi lihtsalt oli seal ees. Sellise kiiruse juures on juba pool meetrit saatuslik."

Pärast seda, kui Hyundai teatas, et Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni kõrval istub Soomes nende kolmandasse autosse mitte Paddon, vaid Craig Breen, hakkas uusmeremaalane kibekiiresti tööle ning leidis väga kärmelt M-Spordi näol endale väljundi. Mõistagi tuli tema isiklikel sponsoritel selleks omajagu raha välja käia. "Pärast seda, kui nii palju inimesi selle nimel on pingutanud, ei tea ma lihtsalt, mida öelda. See on sport. Et need kõige paremad hetked oleksid võimalikult head, tuleb ära käia täiesti põhjas. See on üks nendest põhjaskäimistest."