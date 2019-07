VIDEO | Autospordi ajakirjanik: Tänakut jahivad uueks hooajaks kolm tiimi

"Kõik tahaksid teda iseenesest enda ridadesse, aga Citröenil on kindlad lepingud Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier'ga olemas ehk nemad võib ilmselt võimalike kosilaste hulgast välistada," alustas Evans. "Hyundai, Toyota ja M-Sport on selgelt eestlast jahtimas."

"Kus jätkab Tänak praeguse seisuga kõige tõenäolisemalt? Ma ütleks, et Toyota või Hyundai juures," jätkas britt. "Tahaksin väga öelda, et M-Sport, sest see oleks tõeline unistus. Malcolm Wilson on ka rääkinud oma soovist tuua Tänak tagasi tiimi, kus ta karjäär alguse sai."

"See (Tänaku palkamine) nõuab aga väga palju raha ja ma pole kindel, kas M-Spordi jaoks on see hetkel võimalik. Selge on aga see, et Toyotal ja Hyundail on nii ressurssi palkamiseks kui ka väga kiire auto, seega minu hinnangul on nende kahe tiimi vahel hetkel küsimus."