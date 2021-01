VIDEO | Aasta sportlane Ott Tänak: oli ebareaalne aasta

2020. aastal anti tavapärase kolme – aasta naissportlase, meessportlase ja võistkonna – asemel välja üks ja ainus Kristjan – aasta sportlane, kelleks võis olla nii individuaalsportlane kui ka tiim. Tänak-Järveoja edestasid teisi nominente rahvahääletusel ja ajakirjanike hääletusel ning said spordiorganisatsioonidelt teise koha. Kokkuvõttes tõi see meie rallipaarile aasta sportlase Kristjani.

Ott Tänak tänas kõiki toetajaid tunnustuse eest. „Ütleks, et on olnud ebareaalne aasta. Loomulikult on olnud üleüldiselt keeruline, aga samamoodi on see mõjutanud sporti ning kõik, mis sel aastal toimus – raske oli järge pidada. Peaksime olema õnnelikud, et autosport kui selline toimis ja võistlused suudeti ära korraldada. Otseselt sarjatunnet oli raske tekitada, me kunagi ei teadnud, mis tuleb, mis ei tule, millal tuleb – sellepärast pidime võtma võistlus korraga. Selle tõttu oli kogu see aasta ka väga teistmoodi. Loomulikult ei saa loota, et nii kui aastanumber muutub, muutub kõik loomulikumaks, aga sellegipoolest teeme enda poolt kõik selleks et saaksime vähegi normaalsema elu juurde tagasi tulla ja oma eluga edasi minna. Olge kõik terved, olge hoitud ja loomulikult edukat uut aastat!“

Martin Järveoja lisas, et aasta on olnud õpetlik. „Eelkõige oli ta õpetlik just seetõttu, et me ei tohiks võtta midagi iseenesestmõistetavana. Meie kõigi suurim väärtus on tervis ja tervist me peame hoidma. Püsigem terved, sest terves kehas on terve vaim!“

Tänak-Järveoja said enne koroonapausi kirja Rootsi ja Mehhiko MM-rallidelt 2. koha, pärast pausi naasti radadele võiduga esimest korda MM-sarjas peetud kodusel Rally Estonial. Pärast Monza ralli 2. kohta saadi MM-sarja hooaja üldarvestuses 3. koht, Hyundai tehasemeeskonnaga võideti meeskondlik tiitel.

Teised nominendid aasta sportlase auhinnale olid tennisist Anett Kontaveit, veemotosportlane Erik Aaslav-Kaasik, iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus ning freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Kontaveit tuli Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel kaheksa ja USA lahtistel 16 parema sekka, jõudes ka Palermo WTA turniiril finaali. Aaslav-Kaasik tuli klassis F-125 maailmameistriks. Kiibus sai Euroopa meistrivõistlustel naiste üksiksõidus seitsmenda koha ning näitas häid tulemusi GP-etapil ja Challenger-sarja võistlustel. Sildaru võitis X-mängudel kaks kuldmedalit, tulles eelnevalt ka noorte olümpiavõitjaks.