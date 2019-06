Vettel ja Leclerc jäid pärast vabatreeningut pessimistlikuks: Ferrari pole siin Mercedesest kiirem

Teisel vabatreeningul oli Leclerci ja Vetteli järel kolmandal kohal Valtteri Bottas (Mercedes). Bottase tiimikaaslane, MM-sarja üldliider Lewis Hamilton rammis seina, lõhkus rehvi ja aega kirja ei saanud.

"Me pole siin kõige kiiremad," sõnas Vettel ajakirjanikele. "Tean, et tulemuste poolest võib niimoodi tunduda, aga meil on siiski märgatav vahe Mercedese meesteni."

"Teine vabatreening ei andnud kõige paremat ülevaadet seisust, sest mitmel mehel esines probleeme," jätkas Vettel. "Auto tunnetus pole ka päris see, mida tahaksin. Kokkuvõttes polnud halb päev, aga peame kindlasti palju arenema, kui tahame pühapäevaks head positsiooni."

"Esimene vabatreening oli raske, teisel me arenesime," lisas meeskonnakaaslane Leclerc. "Jätkuvalt eeldan, et Mercedesel on parim auto siinsel rajal. Peame kõvasti töötama. Tegime võrreldes esimese treeninguga hea sammu edasi, aga peame ühe sammu veel astuma, kui tahame Mercedesele konkurentsi pakkuda."