Veel üks kõva tagasilöök autoralli MM-sarjale - ära jääb ilmselt ka Walesi ralli

Walesi valitsusjuht Mark Drakeford ütles portaalile Inews, et Wales jääb sel sügisel turistide jaoks enamasti suletuks. Kuna spordivõistluste jaoks ei kavatseta eritingimusi leevendada, jääb ilmselt ära ka oktoobri lõppu ja novembri algusesse planeeritud Walesi ralli.

Drakefordi sõnul oleks ralli korraldamisel suureks takistuseks juba asjaolu, et kohalikud hotellid ja majutusasutused jäävad suletuks.

"Me ei ole maha matnud mõtet, et võime turismihooaja osaliselt päästa, aga me pole hetkel valmis, et selliseid otsuseid langetada," rääkis Drakeford.

Ta lisas, et kuna sügiseste külmade ilmade saabumisega on oodata ka koroonaviiruse uut levikut, ei näe ta võimalust erimeetmete leevendamiseks.

Walesi ralli ärajäämise korral langeb tänavuste MM-etappide arv ilmselt seitsmele. Kui hetkel on peetud kolm etappi, siis sügisel peaks veel toimuma Türgi, Saksamaa ja Jaapani rallid ning kevadel tühistatud Sardiinia etapp. Kuigi ka Argentina ralli on hetkeseisuga edasi lükatud, jääb ilmselt ka Lõuna-Ameerika jõuproov ära.