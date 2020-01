Veel üks Eesti rallimees on Rootsi MM-etapil stardis

"Uus ralliaasta saab hoo sisse esimese JWRC etapiga, mis toimub 13.-16. veebruaril Rootsis, Torsbys. Kindlasti aitas otsust langetada tõsiasi, et võitsime möödunud hooajal Estonian Junior Challenge rahalise autasu, mis on mõeldud kasutamiseks ainult JWRC etappidel. Seega wish us luck!," teatas Torn oma osalemist koos kaardilugeja Kauri Pannasega.

"Ralliautoks on taaskord juba meile tuttav Ford Fiesta R2T, mille valmistab meile ette M-Sport Poland," lisas 26-aastane rallimees.