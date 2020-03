Vedrustuse lõhkunud Ott Tänak: peame pärastlõunal suruma hakkama!

"Kurv läks pikaks, sõitsin kivi otsa ja lõhkusin tagumise vedrustuse. Ühe autos oleva otsa saime ära parandatud, teine jäi katki. Pärastlõunal peame ilmselgelt suruma hakkama," jäi Tänak meediaalasse jõudes WRC All Live'iga rääkides kidakeelseks.

Tänak (Hyundai) piirdus 4. katsel 10. ajaga, kaotades Sebastien Ogierile (Toyota) 45,9 sekundit. Järgmisel katsel sai eestlane jälle teise aja, kuid kokkuvõttes jääb ta kuue katse järel liidrist Ogierist maha 38,6 sekundiga ja hoiab seitsmendat kohta.

Teiste pilootide kommentaarid:

Liider Ogier: "Liider on alati hea olla. Hommik oli raske, nagu siin alati. Palju oli lahtisi kive, mille vältimine oli paras väljakutse. Tunnen end autos hästi, aga seis pole veel ideaalne, mõned väiksed detailid segavad. Üritan õppida nii kiiresti, kui suudan."

Thierry Neuville (3. koht): "Meil oli väga hea hommikune läbimine. Viimasel kahel katsel surusin kõvasti, üritasin liidritega vahet vähendada. Nägime, et Ott tegi vea ja saime talle lähemale ning ka Danil on suured probleemid. Raske hommik Hyundai jaoks, aga me oleme veel võitluses sees. Üritame pärastlõunaks tagaosale rohkem pidamist leida, meil oli sellega raskusi."

Esapekka Lappi (4. koht): "Ma ei ole väga rahul. Koht on okei, aga esimene katse oli liiga keeruline. Meil polnud pidamist. Usun, et leiame seadistusest midagi, mis ei olnud päris paigas. Üritame mõnda asja muuta ja vaatame, kas see aitab. Tavaliselt lähevad mul pärastlõunad alati paremini."