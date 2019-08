Värskelt isaks saanud Neuville: pean Saksamaad oma koduralliks

Neuville'i sünnipaigast St. Vithist on Saksamaa ralli toimumispaika vaid 80 kilomeetri jagu. "See on minu jaoks koduralli, igal aastal tulevad Belgiast paljud fännid mind toetama. Olen seal alati kiire olnud ning pea igal aastal vähemalt poodiumikoha eest võidelnud," tõdes Neuville portaalile motorsport-total.com.

"Pealegi sain seal oma karjääri esimese MM-ralli võidu. Mälestused on head ning see regioon on väga ilus - eriti, kui päike paistab."

Paar nädalat tagasi sai 31-aastane Neuville isaks. "See on minu elus uus peatükk, mis on värskelt alanud. Ma ei usu, et ma seetõttu ettevaatlikumalt sõidan - motivatsioon on mul kogu aeg olemas olnud, samamoodi ka soov alati paremaks saada."