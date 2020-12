Vanameistri ausõna: Ogier lubas Loebi rekordist käed eemale hoida

Arvestades Toyota tänavust hoogu ja mehe enda vormi on prantslasel võimalik võita ka kaheksas MM-tiitel. Ralliportaal DirtFish.com uuris Ogier'lt, kas selline asjade käik võiks ahvatleda teda ka kaasmaalase Sebastien Loebi rekordit ehk üheksandat tiitlit püüdma.

Kuigi seda Ogier' lausetes otsekõnes kirjas pole, kasutab DirtFish Ogier 2021. aasta järel kõrvale astumisest rääkides väljendit väga üheselt mõistetavat numbrite ja sümbolite kombinatsiooni "100%".

"See on väga kindel, et see (2021. aasta - toim) on vaid üks aasta. Inimesed võivad tõesti arvata, et ma võiksin olla ahvatletud tagasi tulemisest, aga ausalt öeldes muutsin ma meelt ainult selle keerulise koroona-aasta ja väga, väga lühikese hooaja pärast. Vastasel juhul oleksin ma selleks hetkeks, kui me praegu räägime, juba lõpetanud. Pärast järgmist hooaega enam rohkem ei tule, päris kindlasti," ütles ta.

Ogier lisas, et 2021. aastani lepingu pikendamise otsuseni jõudis ta tänu võimalusele veeta sel aastal rohkem aega perega.

"Asi on selles, et mul oli sel aasta palju aega kodus olla, palju rohkem kui ma eeldasin. Oma tütre kasvamise nägemine on hindamatu. Ning kuidagi loksus kõik tasakaalu," rääkis ta, lisades, et tavapärasest vaiksem 2020. aasta hooaeg kinnistas temas veendumumust, et karjääri lõpetamise otsus on õige.

"Ma arvan, et ma mainisin seda ka varem mingil hetkel [eriolukorra ajal], et ma ei igatse eriti rallisõitu ega selle nägemist. Sellel moel andis see ka mulle kindluse, et ma olen valmis järgmiseks sammuks ning valmis tegema oma elus midagi muud. Ma olin olukorras, kus ma tahtsin oma karjääri lõpetada ilusamal moel ja korraliku hooajaga. Seetõttu otsustasingi, et teen ühe veel."

2021. aasta WRC hooaja avaetapp Monte Carlo ralli sõidetakse 21.-24. jaanuarini.