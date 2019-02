Vanameister Sebastien Loeb tegi ausa ülestunnistuse

Tänavuseks hooajaks Citroënist Hyundaisse kolinud 44-aastane Loeb on üllatunud, kui palju videomaterjali tema nooremad konkurendid läbi töötavad.

"Videote osas on toimunud fundamentaalne muutus. Vanasti vaatasime videomaterjali läbi pärast legendi koostamist, tänapäeval kasutavad sõitjad juba eelmiste aastate materjali ja see on neile eeliseks. Veel mõned aastad tagasi polnud selliseid võimalusi," sõnas Loeb Rallye Magazin`ile.

Prantslane lisas, et temal ei ole teiste sõitjate videomaterjalist kasu, sest nemad töötavad teise legendi järgi.

Loeb lõpetas Monte Carlo ralli neljandana ja Rootsi etapi seitsmendana ning on kokkuvõttes kuuendal kohal. Järgmisel rallil Loeb ei stardi, sest tema asemel kihutab Hyundaiga Dani Sordo.

Enne järgmisel nädalal peetavat Mehhiko rallit on liidrikohal Ott Tänak. Punktiseisu näeb siit.