Valus hoop Ott Tänaku tiitlijahile. Belgia MM-ralli toimumine sattus veelgi suurema kahtluse alla

Belgia ralli peaks toimuma 20.-22. novembrini. Seejärel on kavas veel Monza ralli 4.-6. detsembrini.

Kaks etappi enne hooaja lõppu kaotab Ott Tänak liidrikohal olevale Elfyn Evansile 28 punktiga. Arvestades, et ühe etapiga on võimalik maksimaalselt teenida 30 silma, siis oleksid Belgia ralli tühistamise korral Tänaku tiitlilootused sisuliselt kadunud.

MM-sarja praegune üldseis:

1. Elfyn Evans (Toyota) 111 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) 97

3. Thierry Neuville (Hyundai) 87

4. Ott Tänak (Hyundai) 83

5. Kalle Rovanperä (Toyota) 70

6. Teemu Suninen (M-Sport) 44

Belglased on seni lootnud, et neil õnnestub ralli korraldada ja seda koos pealtvaatajatega. Viimased uudised aga ütlevad, et Belgia MM-etapi ajal publikut tõenäoliselt raja äärde ei lubata. Sel nädalavahetusel jäeti Belgias ära kaks väiksemat rallit. Teadupärast soovisid neil startida mitmed MM-sarja tipud. Teiste seas ka Tänak.

„Praeguses olukorras saaks MM-rallit korraldada, kuid me ei saaks raja äärde publikut lubada. See on praegune asjade seis. Olukord võib lähinädalatel muutuda paremaks aga ka halvemaks,“ sõnas Lääne-Flaami kuberner Carl Decaluwe kohalikule väljaandele Autosport Wereld.

„Teeme ralli toimumise nimel jätkuvalt kõvasti tööd. Publikuta on rallit aga keeruline korraldada. Praeguse seisuga on sisuliselt kindel, et publikuta ei saa me rallit korraldada. Seda ei võimalda eelarve,“ sõnas ralli korraldamisega seotud Hyundai rallimeeskonna mänedžer Alain Penasse.