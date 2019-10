Valitsus kavatseb Tänakut ja Järveoja premeerida 19 000 euroga

"Minu seisukoht on, et nad mõlemad on meie inimestele väga palju rõõmu valmistanud ja see summa võiks kokku lepitud olla maksimummäär. Nende meeste tähendus ühiskonnale on olnud suur ja lisaks on nad ka vahvad naljamehed. Neid tasub tähele panna," ütles Lukas ERR-ile, vahendab ERRi veebiportaal.

Lukas selgitas, et mitteolümpiaalade puhul on kultuuriministeeriumil sõlmitud preemiate jagamisel kokkulepe Eesti Olümpiakomiteega (EOK). "Raha tuleb riigieelarvest, selle eraldab võitjatele kultuuriministeerium," sõnas Lukas.

Autoralli MM-sarja tänavusele hooajale tõmmatakse joon alla novembri keskel Austraalias, kuid Tänak ja Järveoja kindlustasid MM-tiitli juba eile Kataloonia etapil.