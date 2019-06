Valentino Rossi avaldas, et tema suurim iidol võistleb autoralli MM-sarjas

"Ta (Ogier) on minu suur iidol, sest ma olen rallifanaatik ja Seb on üks kõigi aegade parimaid rallisõitjaid," sõnas Rossi väljaandele Motorsport-Total.

"Kohtusin temaga esmakordselt 2009. aastal Inglismaal. Rääkisime ning minu vastas polnud veel ralli maailmameister, vaid noor prantslane, kes osales rallil," meenutas Rossi esmakohtumist kuuekordse autoralli maailmameistriga.

Hiljuti käis Ogier Rossil külas, et MotoGP legendi paremini tundma õppida. "See oli suur au, kui ta mind külastas. Ta tahtis näha meie treeninguid, sest tema naine töötab DTM sarjas. Me rääkisime ning ta ütles, et tahaks minu juures oma WRC-masinat testida. Vahest õnnestub meil tulevikus midagi sellist korraldada," sõnas Rossi.

40-aastane Rossi, kes on Itaalia rallišõuvõistluse Monzas võitnud lausa seitsmel korral, tunnistas, et tahaks kunagi Soome talverallil osaleda.

"Mul on väga suur kirg ralli vastu, nii et ma tahaksin Soomes sõita. Talvel me sõidame alati jääl ja lumel, muidugi mitte igal talvel, aga siis, kui Itaalias on lund. Ma tahaksin minna Soome, sest seal on rohkem lund. Mootorrattaga on talvel külm, seega sõidaksin meeleldi ralliautoga," lisas Rossi.