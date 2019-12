See saab võimaluseks seetõttu, et Östbergi üks paljudest sponsoritest on Citroeni edasimüüja Norras.

32-aastane Östberg osales tänavu Citroeni R5 autoga MM-sarja WRC2 Pro klassis, kus sai Kalle Rovanperä (Škoda) järel teise koha.

Oktoobris testis Östberg Citroeni WRC auto uusi juppe Soomes legendaarsel Ouninpohja katsel.