Vägev! Ott Tänak ja Thierry Neuville stardivad Rally DirtFishil

Lisaks Tänakule ja Neuville’ile on Eestisse tulemas ka Hyundai Motorspordi ridadesse kuuluv noor ja talendikas soomlane Jari Huttunen, kes asub võistlema Hyundai i20 R5 masinal.

Ott Tänak on WRC autoga sõitmisest puudust tundnud

„Sellest on juba päris palju aega möödas, kui saime viimati Hyundai i20 Coupe WRC masinaga kiiret sõitu teha ja ilmselgelt olen hakanud sellest kõvasti puudust tundma," rääkis eestlane pressiteate vahendusel. "See on umbes sama tunne, kui pole oma parimat sõpra enam tükk aega näinud. Seetõttu on kodusolemise periood olnud paras katsumus ning mõte sellest, et saan taaskord päris WRC masina rooli, on väga positiivne. Ma ootan WRC autoga võistlusoludes sõitmist väga ja eriti hea on seda teha kodustel teedel toimuval Rally DirtFish’il.“

„See on suurepärane, et tiim võimaldab ka Thierry’l siin sõita," jätkas Tänak. "Tema osalemine tõstab kindlasti ka ralli konkurentsi ja pakub fännidele korraliku vaatemängu. Korraldajad pingutavad kõvasti, et rallisõpradel oleks võimalik selles kogu maailma jaoks uues situatsioonis võistlusele kaasa elada nii kodus ekraanide vahendusel kui ka raja ääres viibides.“

Neuville sõitis viimati Eesti teedel aastal 2012 ja ootab põnevusega siia naasmist, sest siinsed teed saavad olema tõenäoliselt hooaja kõige kiiremad.

„Mõnikord tekib Soomes sõites tänu fännidele tunne nagu sõidaksid hoopiski Eestis,“ ütles Thierry. „Ma usun, et see võrdlus iseloomustab päris hästi seda, kui palju eestlased armastavad rallit ja oma lemmikut rallisõitjat. Ootan Eestisse tulekut väga ja usun, et see saab olema üks väga huvitavate ja kiirete katsetega võistlus.“

Hyundai Motorsport’i direktor Andrea Adamo kinnitas Neuville’i sõnu eestlaste kirest rallispordi vastu. Adamo lisas: „Käisin Eestis eelmine aasta ja ma nägin kui suure kirega inimesed sellele spordile kaasa elavad. Tõsiselt, Eesti on üks imeline maa, kus on väga palju rallisõpru. Ma olen aru saanud, et Rally DirtFish’i meeskond näeb kõvasti vaeva, et tulenevalt COVID-19-st tingitud piirangutest siiski võimaldada vähemalt osadel inimestel rallile kohapeale kaasa elama tulla ja mul on selle üle hea meel.“