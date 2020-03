Väga pettunud Adamo: sellised asjad ei tohiks juhtuda professionaalse meeskonnaga

„Kui vaadata meie esinemist puhastel kruusakatsetel, siis näitasime neist enamikel konkurentsivõimelist kiirust ja võtsime mitmed etapivõidud. Saame reedest kaasa võtta Oti ja Martini neljanda koha, võitleme poodiumikohtade eest, kuid see jätab hinge ka kahetsuse kui mõelda, kus nad võiks ilma selle puudutuseta (kivi otsa sõitmiseta - toim) olla. Sellised asjad võivad rallis juhtuda," sõnas Adamo Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

"Mida aga ei tohiks juhtuda, on probleemid, millega me Dani ja Thierry puhul kokku puutusime. Peame põhjalikult analüüsima ja mõistma, mis täpselt täna juhtus. Me ei aja taga statistikat, oleme siin selleks, et võita, ja sellised asjad ei tohiks juhtuda professionaalse meeskonnaga, mis soovib võita maailmameistritiitli," lisas Adamo.