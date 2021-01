VAATA JA KUULA | "Kuues käik" | Sunineni pirukat oli M-Spordil raske seedida. Martinson räägib karmidest koroonapiirangutest

Hooaja esimeses saates võtame kokku Monte Carlo ralli avapäeva ehk esimesed kaks kiiruskatset, mis röövisid WRC autodest stardinimekirjast Teemu Sunineni ning pakkusid Eesti fännidele rõõmu Ott Tänaku katsevõitude näol.

* Miks Teemu Sunineniga nii läks ja kui valus hoop see M-Spordile oli?

* Millise tundega võis hooaega alustada Monza rallil tiitli ära väristanud Elfyn Evans?

* Kuidas Kalle Rovanperä asfaldirallil nii nobe on?

* Kas homne päev võib esimese MM-etapi osas midagi juba ära otsustada?

* Mida arvata Rootsi rallit asendavast Lapimaa rallist ja Rally Estonia plaanidest publiku ohjamisel?

* And last, but not least... Kas Martinson eriolukorras olevalt Prantsusmaalt ikka süüa leiab?

Nendel teemadel aasta esimeses "Kuuendas käigus" jutt tehtigi.

