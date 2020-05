Uus reaalsus: M-Sport plaanib uusi rallitalente leida e-sportlaste seast

Eelmisel kümnendil tegid kokku 30 sõitjat WRC-sarjas debüüdi ning osalesid rohkem kui ühel etapil, kuid vaid üks neist on tulnud seni maailmameistriks - Ott Tänak, vahendas DirtFish. Milleneri hinnangul oleks uus variant talentide leidmiseks vaadata e-spordi poole.

"Ma usun, et otsime juba praegu igalt poolt. M-Sport tegeleb usinalt talentide otsimisega ning praeguse eriolukorra ajal oleme märganud, et üha rohkem sõitjad on hakanud tegelema virtuaalse rallisõiduga," rääkis Millener. "Võib-olla peame seda tulevikku silmas pidades arvestama: kuidas inimesi spordi juurde meelitada ja aidata neil teha üleminek e-spordist reaalsesse sõitmisse."

"Arvan, et saame nii mõndagi praegu õppida. Me oleme praegu õigel teel ja liigume õiges suunas, et rohkem inimesi ligi meelitada," sõnas Millener, vihjates WRC poolt käivitatud virtuaalsele rallisarjale. "Töötame selle kallal ja see on üks lihtsamaid viise edasi minekuks."