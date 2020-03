Uues tiimis enesekindlust koguv Soome ralliäss: Mehhikos peab eesmärk olema poodium

"Iga korraga rooli taga õpin üha rohkem ja oskan seadistada masinat paremini endale sobiva sõidustiili järgi," rääkis Lappi meeskonna pressiteate vahendusel. "Töötasime Rootsis mõne asja kallal, millega jätkasime tegelemist eelmisel nädalal tehtud testide ajal. Me pole poodiumiheitlusest kaugele jäänud ning usun, et just see peab olema meie eesmärk Mehhikos."

Lappi lisas, et on muutunud üha enesekindlamaks Ford Fiesta WRC roolis, aga Mehhikos tuleb siiski sõita ettevaatlikult. "Siin tuleb sõita väga puhtalt. Lisaks tähendavad merepinnast väga kõrgel toimuvad kiiruskatsed, et masinal on võimsust vähem ehk juba väiksemate vigade korvamine võtab rohkem aega. Meeleolu on Mehhiko eel siiski hea."