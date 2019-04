Uuel hooajal võib autoralli MM-sarja kalendris tulla veel üks üllatusmuudatus

Austraalia etapp on viimastel aastatel olnud kalendris viimaseks ning see on saanud omajagu kriitikat: esiteks ei peeta etappi võõrustavat väikelinna Coffs Harbourit piisavalt suureks, et see suudaks palju inimesi raja äärde meelitada, teisalt on Euroopa fännid (kes on WRC sarjas kindlasti enamuses) nurisenud, et suure ajavahe tõttu on potentsiaalselt aasta kõige tähtsama ja otsustavama etapi jälgimine lihtsalt keeruline.

Möödunud nädalavahetusel Uus-Meremaal toimunud Otago rallil, kus muuhulgas osalesid ka eelmisel aastal WRC-sarjas sõitnud Hayden Paddon ja Mads Östberg, olla levinud kuuldused, et WRC promootor kaalub tõsiselt Otago ralli järgmisel aastal Austraalia asemel MM-kalendrisse lülitamist.

Väidetavaks põhjuseks on anda Austraalia ralli korraldajale vaheaasta, et leida nende etapile sobivam ja suurem keskus, et seeläbi rohkem publikut kohale meelitada.

Austraalia ralli korraldajad arvestavad praegu aga jätkuvalt sellega, et korraldavad etapi ka tuleval hooajal. "Ettevalmistused jätkuvad täiesti tavapärasel viisil. Ootame huviga esialgse kalendri avalikustamist, aga praegu ei ole me WRC promootorilt saanud signaale, et järgmise aasta etapp võiks olla kuskil mujal kui Coffs Harbouris," sõnas kõneisik RallySport Magazine'ile.