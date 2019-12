Uue hooaja eel häid uudiseid saanud Esapekka Lappi: eesmärk on jätkuvalt MM-tiitel võita

Teatavasti oli Lappil kehtiv leping Citröeniga järgmise aasta lõpuni, aga Prantsusmaa tiim otsustas Sebastien Ogier' tiimivahetuse tõttu autoralli MM-sarjast lahkuda. Lappit on sellest saadik seostatud tihedalt M-Spordiga.

M-Sport midagi ametlikku veel kinnitanud pole, kuid kõikide eelduste kohaselt jätkab seal Teemu Suninen ning tema kõrval just Lappi. Lappi sai sel nädalal hea uudise, kui selgus, et mehe pikaaegne sponsor, metsamasinaid tootev Ponsse, jätkab ka tuleval aastal rallisõitja toetamist.

"Peamine eesmärk on jätkuvalt tulla maailmameistriks," sõnas Lappi pressiteate vahendusel. "Järgmiseks hooajaks on siht teha stabiilseid esitusi. Usun, et see kõik tuleb koos kogemustega."