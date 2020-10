Uudis kodusest MM-rallist kurvastas Latvalat: poleks arvanud, et selline asi võiks juhtuda

"Jään alatiseks Nestet seoses ralliga meenutama. Isegi enne seda, kui neist sai nimesponsor, olid nad ralliga seotud. Minu jaoks on see väga kurb," rääkis 18 korda MM-ralli võitnud Latvala portaalile DirtFish. "Ma tõesti ei arvanud, et selline asi võiks juhtuda. Peame austama nende otsust ja mõistma seda."

"Nüüd on olukord kummaline. Kuidas hakkame rallit edaspidi kutsuma? Vanema põlvkonna jaoks oli see alati tuhande järve ralli, minu ja noorema generatsiooni jaoks aga Neste ralli," jätkas soomlane. "See näitabki tegelikult nende väärust, sest kõik kasutavad Neste nime seoses ralliga. Sel põhjusel usungi, et korraldajad leiavad uue sponsori - tegu on hea etapiga, millega käib kaasas hea turundus ja organisatsioon. Siiski olen praegu kurb."

Tänavuseks hooajaks WRC-s koha kaotanud Latvala on võidutsenud kodusel MM-rallil kolmel korral. Viimati triumfeeris ta Soome kiiretel teedel 2015. aastal.