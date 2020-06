Urmo Aava: WRC-ralli toimumine saab selgeks järgmise nädala lõpuks

Aava kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et töö alles käib ning millegagi saab välja tulla järgmise nädala lõpus ehk juuli esimestel päevadel.

Aava on eelnevalt Vikerraadios välja öelnud, et Eesti rallifännidel tasuks septembri alguse nädalavahetused kalendris punasega ära märkida, kuna just siis võib Eestis esmakordselt toimuda autoralli MM-etapp.

Kui esialgu soovisid mitmed riigid korraldada tänavu MM-rallisid, siis viimasel ajal on eestlaste konkurendid hakanud ära vajuma. Praeguseks on selge, et Läti MM-rallit ei võõrusta. Raskusi pidi olema ka tšehhide Barumi rallil.

Tuntud ralliajakirjanikd David Evans kirjutas ka hiljuti DirtFishi veergudel, et MM-karussell jõuab tänavu ka Eestisse.

David Evansi poolt välja pakutud MM-kalender:

4.- 6. september: Rally Estonia

24. - 27./17. - 20. september: Türgi ralli

2. - 4. oktoober: Ypresi ralli

15. - 18. oktoober: Saksamaa ralli

29. oktoober - 1. november: Itaalia ralli

19. - 22. november: Jaapani ralli