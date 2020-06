Urmo Aava: šansid MM-ralli võõrustamiseks on head, kuid meil on kümmekond konkurenti

"Inimestel tasuks planeerida septembri esimest või teist nädalavahetust, kuupäevad ei ole veel täpselt paigas," rääkis Aava Vikerraadio saates Uudis+, vahendab ERR Sport. "[Toimumise] tõenäosus on suur, aga enne kui ei ole allkirjad all ja kõik purgis, siis ei saa kindlalt öelda, et toimub."

"Oleme läbi aastate konkureerinud olemuslikult kõikide rallidega maailmas, kui räägime maailmameistrivõistlustest," tunnistab Aava. "Praeguste reisipiirangutega Rahvusvaheline Autoliit FIA ja promootor näevad, et need aastalõpu etapid saaksid toimuma praeguse plaaniga enamus Euroopas. Pigem otsitakse väiksemaid korraldajaid, kes on väga häid rallisid teinud ja kes suudavad selle asja lühikese ajaga ilusti ära teha. Ilmselt neid rallisid kellega konkureerime, on Euroopas umbes kümmekond," lisas Aava.

Rally Estonia juht avaldas lootust, et tulevikus võiks MM-ralli toimuda Eestis näiteks üle aasta. "Oluline on see, et need läbirääkimised peavad meie poolele andma parimad tingimused, aga me ei tohi ära unustada ka kogu seda kooslust, kes ümber laua istuvad, sest meie plaan on ikkagi pikk ja on alati olnud pikk – et kui me selle etapi Eestisse saame, et siis sellest tekiks traditsioon. Kas just iga-aastane traditsioon, on võib-olla liiga suur ootus, aga üle aasta või kahe aasta," lisas Aava.