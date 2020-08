Urmo Aava: Rally Estonia piletite müük algab homme vastavalt plaanitule

Ühe inimese vastutustundetu käitumise tõttu Tartus tekkinud koroonaviiruse puhang võib olukorra halvenedes tekitada küsimärke ka septembri alguses toimuva Rally Estonia kohale. Esilagu pole MM-ralli korraldamiseks piiranguid seatud.

„Alanud nädalal on meil terviseametiga ilmselt palju kohtumisi," nentis Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava. „Praeguse seisuga aga algab piletite müük nii nagu planeeritud: teisipäeval, 4. augustil."

Rally Estonia korraldajad on pidevalt rõhutanud, et koroonaviiruse ajastul on kogu ürituse üks tähtsamaid küsimusi osalejate ja pealtvaatajate tervis. Seepärast koostati fännidele 16 pealtvaataja paketti, mis kõik on mõeldud tuhandele inimesele. Erinevate pakettide omanikud ei tohiks ralli käigus omavahel kokku puutuda.

Pakettide vaatamiskohad avalikustati möödunud nädalal ning alates homsest on võimalik nende põhjal osata MM-ralli vaatamiseks piletid. Müük toimub vaid interneti teel, kohapeal pole võimalik piletiteks olevaid rallipasse soetada.