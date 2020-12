Urmo Aava: järgmise aasta Rally Estonia eelarve on pea 4,5 miljonit eurot

"Kui rääkida järgmise aasta eelarvest, siis prognoositud on peaaegu 4,5 miljonit eurot," rääkis Aava.

"Ühtepidi on julm, teistpidi – see spordiala on kallis. Ja mis ralli teeb kalliks, on see, et ta toimub tegelikult avatud territooriumil, seal on mustmiljon detaili. Ja lisaks igasuguste promootori ja FIA tasude maksmisele tegeleme ju teedeehituse, igasuguse infrastruktuuri ehitusega, turvamisega. Järgmisel aastal näiteks planeeritult on rallinädalal kaasatud üle 3000 inimese. See on lihtsalt niivõrd mastaapne üritus."

Kas sellisel kujul MM-rallit on Eestis üldse võimalik korraldada, kui Ott Tänak ei oleks meil tipus?

"Ott ja Martin [Järveoja] on näidanud, et ilma koduse MM-ita said nad suurepäraselt hakkama, nüüd ma loodan, et me ei pea hakkama seda tõestama, et ilma nendeta saame hakkama. Isegi tahaks niimoodi mõelda, meie jaoks on Eesti sportlased ja ka spordi järelkasv kindlasti prioriteet. Pigem peamegi üheskoos sellega tegelema, et neid tippe tuleks juurde, et see järjepidevus oleks olemas."

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis