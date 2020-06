Unistus saabki teoks? Eesti autospordiliit: töötame selle nimel, et MM-ralli Eestisse tuleks. Lähipäevad annavad vastuse

Võimaluse, et Eesti võib juba sel aastal MM-sarja kalendrisse pääseda, avalikustas eile WRC promootor Oliver Ciesla.

"Kindlasti on Eesti selles nimekirjas. Nad said eelmisel aastal suurepäraselt hakkama ning meeskonnad jäid väga rahule. Neil on aastaid rallide korraldamise kogemusi ning seal on ühed Euroopa parimad fännid. On selge, et kui nad vastavad meie nõuetele, siis uurime, kas on võimalik ralli lisada tänavusesse MM-sarja," rääkis ta Rootsi rahvusringhäälingule.

Janis Kaalu sõnul on selge, et kui rahvusvaheline autospordiliit FIA tahab tänavu MM-tiitli välja jagada, tuleb arvestada alternatiividega, sealhulgas ka Eestiga.

"Kontakte WRC-ga on ikka olnud. Täpsemalt on asja vara kommenteerida, lähipäevad annavad nendele küsimustele vastuse. Kalender on paratamatus - kui tahta üldse midagi teha, siis ei saa asju liiga kaugele lükata," ütles Kaal Delfile.

"Kui vaatame täna kalendrisse ja loeme, mida FIA reeglistik ette näeb, siis nende rangeid reegleid järgides poleks võimalik peaegu ühtegi asja korraldada. Etteteatamisajad ja kõik muu sinna juurde kuuluv ei laseks kiire ettevalmistusega asju teha. Kui keegi tahab midagi korda saata, tuleb kõigil paindlik olla. Ma eeldan, et ka WRC-l. Tänavu ei saa asju by the book (raamatu järgi - A.K.) teha nii, nagu varasematel aastatel," lisas ta.

Kas MM-ralli korraldamine on Eesti alaliidu eesmärk?

"Riigina on Eesti alati sinna poole püüelnud. Vastupidiselt sellele, mida on mingil hetkel valesti interpreteeritud, pole alaliit kunagi selle vastu olnud. Vastupidi, alaliit on alati selle poolt olnud. Lihtsalt, me ei ole nõustunud väitega, et MM-ralli peaks olema meie esimene prioriteet. Aga kindlasti töötab alaliit selle nimel, et see asi siia tuleks," vastas Kaal.