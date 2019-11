Üllatusmees lubas Austraalia rallil esikoha eest võidelda

Kuigi Paddon tunnistas, et Austraalia ralli on tema tugevaim etapp, polevat tegemist kaugeltki koduralliga.

"Sinna on minu kodust ikkagi kolmetunnine lennureis, seega nagu reisiks Soomest Hispaaniasse. Paljud inimesed arvavad, et see on minu koduralli, kuid hispaanlased ei nimeta ju Soome etappi oma koduralliks," sõnas Paddon.

"Aga ma olen tõesti väga elevil, pikk ootamine on lõppemas. Usun, et suudan Austraalia rallit nautida. Teise päeva katsed sõidetakse teedel, mis on väga sarnased Uus-Meremaale. Reede ja pühapäev on aga hoopis teine maailm," teatas Paddon ja lisas: "Ma ei taha endale pingeid peale panna, kuid lähen endast kindlasti maksimumi andma. Väga eriline oleks see ralli võita.".

32-aastasel uusmeremaalasel oma varasemast ette näidata Austraalia ralli teine ja kolmas koht.