Üllatav statistika: rallimees, kel tänavuseks lepingut ei ole, näitas mullu Tänakule tagatulesid

Seitsmel etapil, kus Paddon stardis oli, suutis ta Tänakust parema tulemuse kirja saada koguni viiel. Tänak jäi peale Soomes ja Türgis - mõlemad etapid eestlane võitis.

Kui vaadata ka neilt seitsmelt etapilt teenitud punkte, siis on samuti väike eelis Paddonil - tema teenis nendega 73, Tänak 68 punkti. Tõele au andes oli Tänak suuremal osal neist etappidest hädas erinevate probleemidega: näiteks Rootsis pidi ta stardipositsiooni ja lumesaju tõttu mängima saha rolli, Portugalis, Sardiinias ja Walesis lagunes tema Toyota.

Mullu Hyundai roolis sõitnud Paddonile pakuti selleks hooajaks seoses Sébastien Loebi palkamisega Hyundai poolt vaid üht MM-etappi, kuid sellest Paddon loobus.

@OttTanak finished ahead of @HaydenPaddon on 2 of the 7 events that Paddon started in 2018 #WRC season

🇸🇪 #HP 5th OT retired

🇵🇹 HP ret. OT ret.

🇮🇹 #HP 4th OT 9th

🇫🇮 HP 4th #OT 1st

🇹🇷 HP 3rd #OT 1st

🇬🇧 #HP 7th OT 19th

🇦🇺 #HP 2nd OT ret.

