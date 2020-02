Üllatav käik: Toyota loobus Rootsi ralli testidest

Esialgse plaani järgi pidid Toyota põhisõitjad Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä eelmisel nädalal Kesk-Soomes Rootsi ralliks valmistuma. Monte Carlo järel otsustati see aga nädala võrra edasi lükata.

WRC tiimide testid lükkusid edasi, sest kuni teisipäevani polnud veel selge, kas Rootsi ralli soojade ilmade tõttu üldse toimub. Näiteks Hyundai alustas pärast Rootsi etapi toimumise kinnitust testimisega koheselt pihta. Kolmapäeval sai Hyundai i20 WRC masinat proovida Craig Breen, neljapäeval on kord Ott Tänaku käes.

Rallit.fi andmetel ei hakka aga Toyota sel nädalal enam Rootsiks testima. Selget põhjust veel ei teata, aga spekuleeritakse, et otsus põhineb asjaolul, et Kesk-Soomes on lihtsalt lumisemad olud kui Rootsi ralli toimumise piirkonnas.