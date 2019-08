Üllatav käik: Sebastien Loeb jäeti Saksamaa rallilt kõrvale

Esialgselt pidi Saksamaal startima Hyundai esisõitja Thierry Neuville'i kõrval Loeb ja äsja lõppenud Soome rallil neljandana lõpetanud Andreas Mikkelsen.

Ehkki Loeb on viimastel nädalatel käinud Prantsusmaal ja Itaalias Saksamaa jaoks testimas, otsustas Adamo anda just tema asemel võimaluse Sordole. Sordo on näidanud tänavu korralikku kiirust ning Sardiinia etapil tuli ka karjääri teine võit. Ka Loebil on tänavusest hooajast ette näidata üks poodiumikoht, kui Tšiilis oli kogenud prantslane kolmas.

Sellel nädalal peaks kohaliku meedia andmetel Sordo juba osa võtma Saksamaal toimuvatest testipäevadest.

Suure tõenäosusega jääb teist rallit järjest eemale M-Spordi sõitja Elfyn Evans, kes jätkuvalt taastub Rally Estonial saadud seljavigastusest.