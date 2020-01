Ülirahul Tommi Mäkinen: imeline on näha, et uued mehed on meie autos kohe kiired

Nii Ogier'i kui ka Evansi jaoks on see esimeseks MM-ralliks, kus nad istuvad Toyota roolis. Meeskonna kolmas number Kalle Rovanperä on hoidmas kuuendat positsiooni. Ka noore soomlase jaoks on tegemist debüüdiga.

„Täna oli imeline näha, kuidas meie uutel sõitjatel oli kohe selline suurepärane kiirus,“ väljendas Toyota boss Tommi Mäkinen võistkonna pressiteate vahendusel rahulolu.

„Elfyni esitus hommikusel sessioonil oli eriti muljetavaldav. Arvan, et ta üllatas kõiki,“ kiitis Mäkinen. „Sebastien tahtis esmalt leida mugavuse ja seejärel hakkas ta samm-sammult juurde panema. Päeva lõpus näitas ta juba võimetekohast sõitu.“

„Nad olid mõlemad briljantsed ja ei teinud ühtegi viga. Autot paremini tundma õppides muutuvad nad veelgi kiiremaks ja paremaks,“ lisas Toyota boss. „Kalle teeb ka imelist tööd. Ta kogu aeg õpib. Stabiilsetes oludes oli tema kiirus väga hea.“

Seis reedese päeva järel:



1. Sebastien Ogier

2. Elfyn Evans +1,2

3. Thierry Neuville +6,4

4. Sebastien Loeb +1.06,9

5. Esapekka Lappi +1.57,2

6. Kalle Rovanperä +2.19,2