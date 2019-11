Ülevaade WRC-sarjast: kas Latvalale annab võimaluse Toyota või Hyundai? Kes jäävad aga töötuks?

Samas võib juhtuda, et Hyundai osas tuleb uudiseid veel. Nimelt on teada, et Sordo ja Loeb sooviksid mõlemad Soome ralli vahele jätta ning sama on räägitud ka Suurbritannia ralli kohta. Seega vajaks Hyundai veel ühte meest, kes oleks valmis kaasa lööma ühel või kahel rallil.

Hyundai boss Andrea Adamo on vihjanud, et läbirääkimisi peetakse veel Craig Breeni ja Andreas Mikkelseniga. Soome meediast on aga läbi käinud vihjed, et Adamo võib võimaluse anda hoopis Jari-Matti Latvalale. Latvala on ise rääkinud, et ta sooviks tuleval hooajal osaleda vähemalt ühel või kahel rallil. Latvala eelistuseks oleksid Soome ja Rootsi võidukihutamised.

Samas on Soome meedia kirjutanud, et Latvalale võib paariks ralliks võimaluse anda ka Toyota boss Tommi Mäkinen.

Toyota osas oodatakse uudiseid järgmisel nädalal. Autosport ja veel mitmed teised väljaanded on kirjutanud, et Toyota lööb käed Sebastien Ogier'i, Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga. Seejuures on mitmel pool mainitud, et senine M-Spordi piloot Evans saab Toyotalt koguni kahe aasta pikkuse lepingu. Ogier liitub võistkonnaga ainult üheks aastaks, kuna ta on lubanud 2020. aasta lõpus karjäärile joone alla tõmmata.

Lisaks on Mäkinen avaldanud, et Toyota paneb tõenäoliselt päris mitmel rallil välja ka neljanda auto. Toyota nö teises tiimis hakkab sõitma jaapanlane Takamoto Katsuta. Mäkinen rääkis viimati wrc.com'i vahendusel, et Katsuta võib osaleda kõikidel Euroopas toimuvatel rallidel ning lisaks ka kodurallil Jaapanis. Võimalus pidi olema ka variandiks, et Katsuta teeb kaasa täishooaja.