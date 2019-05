Ülevaade: Kris Meeke on küll WRC-sarja parim teine number, kuid miks seisab Toyota ikkagi ainult Ott Tänaku õlgadel?

1. Sebastien Ogier (Citroen) 101 punkti

2. Ott Tänak (Toyota) 95

3. Thierry Neuville (Hyundai) 95

4. Elfyn Evans (M-Sport) 52

5. Kris Meeke (Toyota) 41

6. Sebastien Loeb (Hyundai) 37

7. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 36

8. Esapekka Lappi (Citroen) 32

9. Teemu Suninen (M-Sport) 26

10. Jari-Matti Latvala (Toyota) 25

11. Dani Sordo (Hyundai) 22

Punktitabeleid vaadates on selgelt näha, et Toyota sõitjad Meeke ja Latvala on suure osa oma punktidest saanud punktikatsetel, millest tiimiarvestuses ei ole mingit kasu. Punktikatsete osas on Meeke täiesti võrdne mees Neuville'iga ning Tänakule jääb ta ainult napilt alla. Latvala on selles arvestuses selgelt paremuselt viies sõitja.

Vaadates, kui palju punkte on mehed kogunud ilma punktikatseteta, siis on näha, et kõik etapid kaasa teinud Meeke on kuuest rallist neljal osalenud Loebist (Hyundai) teeninud ainult neli silma enam. Kuuest rallist viiel osalenud Mikkelseni (Hyundai) skoor on Meeke'ist ainult viie võrra väiksem. Sama võrdluse võib tuua ka Latvala ja Dani Sordo koha pealt. Sordo on osalenud senisest kuuest rallist kolmel ja tiimile kasulikke punkte on ta toonud Latvalast ainult kolme võrra vähem.

Seega elab Toyota suuresti ainult Tänaku punktidest. Senisest kuuest rallist viiel on ta olnud Toyota parim. Toyota parim ei olnud ta ainult Argentinas, kus tehnika eestlast alt vedas. Lisaks ei ole Meeke ja Latvala sel hooajal veel kordagi poodiumile kerkinud. Kahepeale on neil kuue etapiga parimaks Meeke'i neljas koht Argentinast.

Hyundail on samamoodi Neuville olnud kuuest rallist viiel tiimi parimaks, kuid ülejäänud seltskond on sõitnud palju stabiilsemalt. Mikkelsen sai Argentinas teise ja Loeb Tšiilis kolmanda koha. Lisaks oli Loeb Monacos neljas, Mikkelsen Rootsis neljas ja Sordo Korsikal neljas.

Kokku on sel hooajal poodiumile kerkinud seitse erinevat meest, kelle seas on kolm Hyundai pilooti (Neuville, Mikkelsen, Loeb), kaks Citroeni sõitjat (Ogier, Lappi) ning üks mees Toyotast (Tänak) ja üks M-Spordist (Evans).