Üks peatükk lõppeb, teine algab: Petter Solberg jätab Walesis suure ralliga hüvasti, poeg Oliver alustab

Mõlemad sõidavad identsete Volkswagen Polo R5-autodega.

"Walesi ralli on minu jaoks alati eriline olnud ja on fantastiline lõpetada professionaalne WRC-karjäär just seal. See on eriline ka minu kaardilugeja Phil Millsi jaoks, kes elab Walesis," rääkis Petter Solberg.

"Saab olema emotsionaalne ralli, sest saan WRC-rallil osaleda koos Oliveriga. Meie pere jaoks on see imeline hetk - üks peatükk lõppeb ja teine algab. Tulemus pole minu jaoks kõige tähtsam, tahan rallit nautida," lisas norralane.

43-aastane Solberg tegi WRC-sarjas viimati täishooaja kaasa 2012. aastal, viimane ralli oli aga 2018. aasta sügisel Hispaanias. Seal sai ta Volkswagen Polo R5 roolis 14. koha.

Oliver Solberg ütles, et ta ei oska öelda, kumb WRC-teedel kiirem on, kas tema või isa. "Ei kujuta ette, kas võidan teda või mitte, aga tema aeg on kindlasti esimene, mida ma katse lõpus vaatan."

Üks väike aga Oliveri osalemisel siiski on - ta peab enne läbima sõidueksami.

Walesi ralli toimub 3.-6. oktoobrini.