Ühtse arusaama puudumine röövib parimalt tiitli

Autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänakule maksab kätte see, et hääletajad ei suuda selgeks vaielda, kas ta peaks kuuluma individuaalsportlaste hulka või mitte. Seda ei suutnud isegi n-ö spetsialistid ehk spordiajakirjanikud. Ajakirjanike hääled annavad kolmandiku üldisest punktisummast ja selles arvestuses saadud kolmas koht tähendab seda, et Tänaku jaoks nihkub aasta sportlasele mõeldud Kristjan käeulatusest eemale.