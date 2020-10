Ühte tänavust MM-rallit järgmise hooaja kalendris kindlasti ei ole

Ralli peakorraldaja Gilles Spitalier ütles, et kuna järgmise aastal ei peeta märtsis ja aprillis ühtegi MM-etappi, jääb ka nende võistlus ära. Ühtlasi kinnitas ta, et Mehhiko ralli tahab WRC kalendrisse tagasi pääseda juba 2022. aastaks.

"Vaatasime oma võimalused üle ja ainus variant oli korraldada meie ralli septembris. Sel kuul on aga siin piirkonnas kõige suurem vihmaperiood, mis võib muuta rajad läbitamatuks," põhjendas Spitalier, miks nad etapi korraldamisest loobusid. Tänavu toimus Mehhiko etapp märtsi keskel.

Küll peetakse aga järgmise aasta suvel Mehhikos Guanajuato osariigis Rally del Baijo nimeline võistlus.

Web24.news-i andmetel on WRC uue hooaja kalendris kuus etappi Euroopas, üks Aafrikas, üks Aasias ja üks Okeaanias. Täpsemalt portaal etappidest ei kirjutanud, kuid teada on, et lisaks Rally Estoniale üritavad kalendrisse pääseda kaheksa Euroopa rallit (Monte Carlo, Rootsi, Portugal, Itaalia, Soome, Iirimaa, Türgi, Kataloonia).