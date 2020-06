Uhke nimekiri: WRC-ralli korraldamist jahtiv Eesti pürgib esinduslikku seltskonda

Rally Estonia ja Eesti autospordiliit tegid täna ühisavalduse, kus teatasid, et WRC-promootor on teinud Eestile ettepaneku korraldada 2020. aastal autoralli MM-etapp. Lisaks selgus, et Rally Estonia meeskond ja alaliit on omavahelised erimeelsused lahendanud, lõppenud on ka kohtuvaidlus.

Eesti lähiriikidest on varasemalt WRC-rallit korraldanud nii Soome, Rootsi, Norra kui ka Poola.

Riigid, kes on varasemalt MM-rallisid korraldanud:

Argentina 1980-1981, 1983-1994, 1996-2009, 2011-...

Austraalia 1989-1993, 1995-2006, 2009, 2011, 2013-2019

Austria 1973

Brasiilia 1981-1982

Bulgaaria 2010

Hiina 1999

Hispaania 1991-1993, 1995-2019

Elevandiluurannik 1978-1992

Küpros 2000-2006, 2009

Soome 1973-1994, 1996-2019

Prantsusmaa 1973-1995, 1997-2008, 2010-2019

Saksamaa 2002-2008, 2010-...

Kanada 1974, 1977-1979

Kreeka 1973, 1975-1994, 1996-2009, 2011-2013

Indoneesia 1996-1997

Iirimaa 2007, 2009

Itaalia 1973-1994, 1996-2009, 2011-...

Jaapan 2004-2008, 2010

Jordaania 2008, 2010-2011

Keenia 1973-1994, 1996-2002

Mehhiko 2004-2008, 2010-...

Monaco 1973, 1975-1995, 1997-2008, 2012-...

Maroko 1973, 1975-1976

Uus-Meremaa 1977, 1979-1980, 1982-1995, 1997-2008, 2010, 2012

Norra 2007, 2009

Poola 1973, 2009, 2014-2017

Portugal 1973-1995, 1997-2001, 2007, 2009-2019

Rootsi 1973, 1975-1989, 1991-1993, 1995-2008, 2010-...

Tšiili 2019

Türgi 2003-2006, 2008, 2010, 2018-...

Suurbritannia 1973-1995, 1997-2019

USA 1973-1974, 1986-1988