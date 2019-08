Uhke! Lõuna-Eesti etapil stardib Soome rallilegend Mikko Hirvonen

Lõuna-Eesti ralli 2019 kõige nimekam piloot saab kindlasti olema Oliver Solbergi isa Petter Solbergi kunagine meeskonnakaaslane ja konkurent MM-radadelt – Mikko Hirvonen. Oma karjääri jooksul Subaru, Fordi ja Citroëni tehasemeeskondades sõitnud ja 15 MM-rallit võitnud soomlase kõrval võtab Lõuna-Eesti teedel koha sisse Jarno Ottman. Kui Ottman on Eestis varem võistelnud kaheksal korral, siis Hirvoneni ainus Eestis tehtud start jääb aastasse 2003, kui ta osales E.O.S rallil. Nimeka soomlase võistlusauto, milleks on Ford Fiesta R5, valmistab ette MM Motorsport. Eelnimetatud Solbergi ja Hirvoneni kõrval on EMV2 (4WD - N4,R5) klassis startimas veel üheksa võistluspaari.

EMV3 (2WD - R2,R1,A6) klassis ja Estonian Junior Challenge arvestuses on hooaja viiendale etapile end registreerinud kokku 12 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused Euroopa meistrivõistluste ERC Junior klassi teised mehed Ken Torn – Kauri Pannas (Ford Fiesta R2T). Lisaks kodustele konkurentidele on eelmainitud klassides kohtade eest heitlemas ka külalised Poolast, Uus-Meremaalt ja Kanadast.

EMV4 (4WD - E12) klassis, kus starti tulemas 13 võistluspaari, on meistritiitli kindlustamiseks vaid ühte punkti vaja Edijs Bergmanisel ja tema kaardilugejal Toms Freibergsil (Mitsubishi Lancer Evo IX). Kui meistritiitel on eelneimetatud lätlastel käeulatuses, siis heitlus teistele medalikohtadele jätkub veel ka tõenäoliselt peale Lõuna-Eesti rallit.

Kui EMV4 klassis on meistritiitel veel napilt lahtine, siis EMV 5 (2WD - E9) klassis on endale tänavuse tiitli kindlustanud alati positiivsed Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105). Lisaks 2019.aasta meistritele on Lõuna-Eestis selles klassis startimas veel seitse võistluspaari.

Klassis EMV6 (2WD - R3,A7,N3,E10) on hooaja eelviimasel meistrivõistluste etapil oodata põnevat heitlust eelkõige võistluspaaride Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R) ja Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R) vahel, kes heitlemas tänavuse meistritiitli nimel. Lisaks neile on EMV6 klassis stardis üheksa võistluspaari.

EMV7 (2WD - E11 RWD) klassi liidritena on Lõuna-Eestis starti tulemas Marko Ringenberg - Allar Heina (BMW M3). Kui eelpool nimetatud klassides on osades juba meister selgunud ja osades veel vaid paari võistluspaari otsustada, siis kahevoeliste rahvusliku klassi EMV7 arvestuses on veel tiitlile pretendeerijaid nelja võistluspaari jagu ja nad kõik on ka Võrumaal stardis.

Veoautode klassis EMV8 (2WD - E13 Trucks) on mõlemad tänavused stardid võitnud Taavi Niinemets - Esko Allika (GAZ 51A), kes kohal ka Lõuna-Eesti rallil. Kokku on Võrumaa kuppelmaastikele startimas kümme GAZ tüüpi veoautot.

Järjekorras 17.Lõuna-Eesti ralli start antakse 30.augustil, kell 18:30 Võru linna keskväljakult. Avapäeval stardivad kõik võistlusautod ümberpööratud järjekorras (kõige suurem võistlusnumber esimesena).

Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul 11 kiirukatset ning läbitakse 110,48 katsekilomeetrit.