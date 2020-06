TV3 VIDEO | Urmo Aava võimalikust MM-etapist: pealtvaatamiskohad saavad kindlasti otsa

"Kui me siiani oleme öelnud, et ühel ralliüritusel kohad otsa ei saa, siis sellel rallil, mida me sügisesse planeerime, saavad pealtvaatamiskohad kindlasti otsa," ütles Aava.

Kuigi MM-hooaja kalender pole veel paigas, toimuks Otepää ümbruses peetav ralli ilmselt septembri alguses. Aava sõnul jääks võistluskilometraaž 200-220 km vahemikku, seni on MM-rallide kilometraaž olnud üle 300 km.

"Meie kümne aasta pikkusele tööle on see võimalus nagu loto peavõit. Aga täna on vaja hoida pea külmana, sest me ei ole seda õigust veel saanud. Loodan, et lähipäevil oleme nii palju targemad, et saame nii promootori kui ka FIA-ga asuda ametlikesse läbirääkimistesse," lausus Aava.

